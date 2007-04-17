Ющенко в Кардиффе: Евро-2012 поможет евроинтеграции Украины

Победа в конкурсе на проведение Чемпионата Европы по футболу-2012 будет способствовать евроинтеграции Украины. Об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ пресс-конференции в Кардиффе (Уэльс), состоявшейся после презентации финальной заявки наших стран на проведение ЕВРО-2012. Об этом сообщает пресс-служба В.Ющенко.

«Мы исходим из того, что это составная часть нашей евроинтеграционной политики», – сказал Президент, добавив, что речь идет не только о новых спортивных достижениях Украины.

Проведение Чемпионата Европы в Украине и Польше нужно как гражданам Украины, так и ЕС, убежден Президент. «Это дорога, которая делает Украину более европейской», – отметил он. Кроме того, по социологическим данным, 83% населения Украины и Польши поддерживает идею проведения Евро-2012 на территориях своих стран. Глава Украинского государства напомнил, что население Украины и Польши составляет десятую часть жителей Европы. Кроме того, болельщики наших стран-соседей смогут без виз приезжать на футбольные матчи.

Глава государства выразил уверенность, что футбольная политика Европы в настоящее время должна быть открыта на восток, где расположены страны, которые последние 15 лет активно приобщаются к европейской политике. Приводя в качестве примера перспективы Италии на победу в конкурсе на проведение Евро-2012, Президент заметил, что эта страна «уже сделала свой колоссальный вклад в футбол». «Потому мы считаем, что есть определенная историческая справедливость, чтобы решение Исполкома УЕФА пришлось на наши страны», – сказал В.Ющенко.