Воронин забил самый красивый гол в карьере (видео)

Гол украинского форварда "Байера" Андрея Воронина в ворота "Баварии", в Германии называют наиболее эффектным в нынешнем сезоне, пишет газета "Сегодня ".

Вратарь "Баварии" Оливер Кан так высказался об этом ударе: "Все, что я почувствовал, это движение воздуха".

Сам украинец называет этот гол самым красивым в своей карьере

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