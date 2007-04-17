Воронин забил самый красивый гол в карьере (видео)
22:20, 17 апреля 2007Спорт
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Оливер Кан ощутил лишь "движение воздуха"
Гол украинского форварда "Байера" Андрея Воронина в ворота "Баварии", в Германии называют наиболее эффектным в нынешнем сезоне, пишет газета "Сегодня ".
Вратарь "Баварии" Оливер Кан так высказался об этом ударе: "Все, что я почувствовал, это движение воздуха".
Сам украинец называет этот гол самым красивым в своей карьере
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