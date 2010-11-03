Арсенал прилетел в Донецк без четырех игроков основы
09:43, 03 ноября 2010Спорт
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У Аршавина какой-то вирус...
В матче 4 тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Арсенал", который состоится сегодня, не будут играть Фабрегас, Аршавин, Сонг и Денилсон, которые остались в Лондоне.
Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал наставник "канониров" Арсен Венгер.
"Не прилетели Фабрегас, Аршавин, Сонг и Денилсон. Как вы знаете, они играли в нашей предыдущей игре. К тому же Аршавин, к сожалению, себя чувствует не очень хорошо. У него какой-то вирус", - цитирует Вегера официальный сайт "Шахтера".
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