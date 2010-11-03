Результаты 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершился четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D

Группа A

Тоттенхэм - Интер 3:1 (ван дер Ваарт 18, Крауч 61, Павлюченко 89 - Это`О 81)

Вердер - Твенте 0:2 (Чадли 81, де Йонг 84)

После четырех туров у Интера и Тоттенхэма - по 7 очков, у Твенте 5, у Вердера 2

Группа B Бенфика - Лион 4:3 (Кардес 20, Коэнтрау 32, 67, Гарсия 43 - Гуркуфф 75, Гомис 85, 90+3)

Хапоэль - Шальке-04 0:0

После четырех туров у Лиона - 9 очков, у Шальке 7, у Бенфики 6, у Хапоэля 1

Группа C

Бурсаспор - МЮ 0:3 (Флетчер 48, Бебе 74, Обертан 75)

Валенсия - Глазго Рейнджерс 3:0 (Албелда 65, Коста 90, 90+1)

После четырех туров у МЮ - 10 очков, у Валенсии 7, у Рейнджерса 5, у Бурсаспора - 0

Группа D Рубин - Панатинаикос 0:0

Копенгаген - Барселона 1:1 (Клаудемир 31 - Месси 31)

После четырех туров у Барселоны - 8 очков, у Копенгагена 7, у Рубина 3, у Панатинаикоса 2

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Завтра тур продолжат команды из групп E-H (в скобках набранные очки)

Группа E. Базель (3) - Рома (3), Клуж (3) - Бавария (9)

Группа F. Жилина (0) - Олимпик (3), Челси (9) - Спартак (6)

Группа G. Милан (4) - Реал (9), Осер (0) - Аякс (4)

Группа H. Партизан (0) - Брага (3), Шахтер (6) - Арсенал (9)