ФК «Металлист» подал жалобу в Лозаннский суд

Харьковский футбольный клуб «Металлист» подал в Спортивный арбитражный суд в г. Лозанна (Швейцария) заявление об апелляционном обжаловании решения Апелляционного комитета Федерации футбола Украины от 19 октября 2010 года, которым был признан договорным матч «Металлист» - «Карпаты» сезона 2007/2008 и применены санкции к обоим клубам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», в своем заявлении харьковский клуб требует отмены решения АК ФФУ по указанному делу, включая: отмену признания матча «Металлист» - «Карпаты» сезона 2007/2008 чемпионата Украины по футболу договорным, отмену всех санкций, наложенных на ФК «Металлист» и лично на спортивного директора клуба Евгения КРАСНИКОВА и футболиста Сергея ПШЕНИЧНЫХ.

ФК также требует возмещения всех расходов, понесенных ФК «Металлист» в связи с этим делом.

Президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ так прокомментировал факт подачи апелляции: «Как я и обещал харьковчанам и всем болельщикам, мы идем в Лозанну, чтобы добиться справедливости».