Милевский: шампанское не распивали...

Нападающий Динамо Артем Милевский прокомментировал унизительное поражение Ильичевца и собственный рекорд (Премьер-лига, 15 тур Динамо - Ильичевец 9:0).

"Шампанское не распивали - мы же не в финале Лиги чемпионов разгром устроили. Понятно, что все были очень рады такой крупной победе, но расслабляться и праздновать повода все же нет", - цитирует Артема Спорт-Экспресс в Украине.

"Перекинулся с ребятами парой слов - и мы пришли к общему мнению, что стало намного легче играть. Появилась какая-то легкость. Думаю, эта победа помогла нам раскрепоститься в психологическом плане".

О списке бомбардиров: "Я как раз собираюсь звонить Евгению Селезневу (смеется). Наверное, через часик его наберу и сообщу, что его главный конкурент вернулся. Тем, кто успел списать меня со счетов, могу сказать, что борьба только начинается. Скажем так: я никуда не уходил из бомбардирской гонки - просто временно в ней отсутствовал".

О предстоящем матче с АЗ Алкмаар: "Никакой расслабленности не будет. Уверен: в четверг стадион будет заполнен. Мы обязаны выкладываться на все сто. Надо признать, что Динамо предстоит провести один из важных матчей сезона".

Football.ua