Шева может выйти на поле уже в четверг

Форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко, который пропустил две последние игры команды в Кубке и чемпионате Украины, может выйти на поле в матче 4 тура Лиги Европы с голландским АЗ Алкмаар, передает Чемпіон.

"В субботу Шевченко уже тренировался в основной группе без каких-либо ограничений. Вероятность его участия в матче с АЗ 70 процентов", - рассказал после игры из "Ильичевцем" президент столичного клуба Игорь Суркис.

В рамках группового раунда Лиги Европы 4 ноября киевское «Динамо» дома сыграет с голландским клубом «Алкмаар».

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