Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Лидерская тройка идет в отрыв

Завершился 15-й тур Чемпионата Украины по футболу Динамо - Ильичевец 9:0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Милевский 28, 30, 45, 59 Савин 41 автогол, Гильерме 72, да Силва 77) Металлург Д - Волынь 0:2 (Пищур пен. 62, Параскив 89) Кривбасс - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49) Таврия - Севастополь 2:1 (Корнеев 4, Шандрук 75 автогол - Левандовски 41) Напомним, что ранее завершились игры Ворскла - Карпаты 1:1 (Янузи 23 - Кузнецов 52) Днепр - Шахтер 0:1 (Адриано 26) Металлург З - Заря 1:0 (Аржанов 22) Металлист - Оболонь 2:1 (Олейник.57, Эдмар 80 - Мирошниченко 89) *** Игры 16-го тура состоятся 5 ноября Ворскла (19) - Волынь (18) 6 ноября Севастополь (14) - Заря (15) Кривбасс (17) - Шахтер (40) Металлург З (6) - Арсенал (21) 7 ноября Металлург Д (18) - Ильичевец (14) Динамо (35) - Оболонь (15) Металлист (31) - Таврия (18) Карпаты (24) - Днепр (27)

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