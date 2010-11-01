Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Лидерская тройка идет в отрыв
Завершился 15-й тур Чемпионата Украины по футболу
Динамо - Ильичевец 9:0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Милевский 28, 30, 45, 59 Савин 41 автогол, Гильерме 72, да Силва 77)
Металлург Д - Волынь 0:2 (Пищур пен. 62, Параскив 89)
Кривбасс - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49)
Таврия - Севастополь 2:1 (Корнеев 4, Шандрук 75 автогол - Левандовски 41)
Напомним, что ранее завершились игры
Ворскла - Карпаты 1:1 (Янузи 23 - Кузнецов 52)
Днепр - Шахтер 0:1 (Адриано 26)
Металлург З - Заря 1:0 (Аржанов 22)
Металлист - Оболонь 2:1 (Олейник.57, Эдмар 80 - Мирошниченко 89)
***
Игры 16-го тура состоятся
5 ноября
Ворскла (19) - Волынь (18)
6 ноябряСевастополь (14) - Заря (15)
Кривбасс (17) - Шахтер (40)
Металлург З (6) - Арсенал (21)
7 ноябряМеталлург Д (18) - Ильичевец (14)
Динамо (35) - Оболонь (15)
Металлист (31) - Таврия (18)
Карпаты (24) - Днепр (27)