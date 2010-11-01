Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:26, 01 ноября 2010
Спорт
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Лидерская тройка идет в отрыв

Завершился 15-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Ильичевец 9:0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Милевский 28, 30, 45, 59 Савин 41 автогол, Гильерме 72, да Силва 77)

Металлург Д - Волынь 0:2 (Пищур пен. 62, Параскив 89)

Кривбасс - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49)

Таврия - Севастополь 2:1 (Корнеев 4, Шандрук 75 автогол - Левандовски 41)

Напомним, что ранее завершились игры

Ворскла - Карпаты 1:1 (Янузи 23 - Кузнецов 52)

Днепр - Шахтер 0:1 (Адриано 26)

Металлург З - Заря 1:0 (Аржанов 22)

Металлист - Оболонь 2:1 (Олейник.57, Эдмар 80 - Мирошниченко 89)

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Игры 16-го тура состоятся

5 ноября

Ворскла (19) - Волынь (18)

6 ноября

Севастополь (14) - Заря (15)

Кривбасс (17) - Шахтер (40)

Металлург З (6) - Арсенал (21)

7 ноября

Металлург Д (18) - Ильичевец (14)

Динамо (35) - Оболонь (15)

Металлист (31) - Таврия (18)

Карпаты (24) - Днепр (27)

 

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