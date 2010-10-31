Тренер донецкого «Металлурга» подает в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Металлург» (Донецк) болгарский специалист Никола КОСТОВ подает в отставку.

Об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции после матча Премьер-лиги с «Волынью» (Луцк), который дончане проиграли со счетом 0:2, сообщили УНИАН в пресс-службе «Металлурга».

Поздравив «Волынь» с победой, Н.КОСТОВ сказал: «Я думаю, что пришел такой момент, когда надо говорить открыто и официально. Думаю, что будет лучше, если я уйду из команды. Так все делают – так сделаю и я».

Н.КОСТОВ поблагодарил руководителей клуба, которые создали «отличные условия в тренировочном процессе».

«Хочу поблагодарить всех моих сотрудников, тренеров, всех игроков», - отметил Н.КОСТОВ.