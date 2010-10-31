Результаты 10-го тура английской Премьер-лиги

Сыграны сегодняшние матчи 10-го тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Бирмингем 0:0

Ньюкасл - Сандерленд 5:1 (Нолан 25, 33 74, Амеоби 45, 69 - Бент 90)

Болтон - Ливерпуль 0:1 (Родригес 85)

Напомним, что вчера сыграли Эвертон - Сток Сити 1:0 (Айегбени 66).

Блэкберн - Челси 1:2 (Мварувари 20 - Анелька 38, Иванович 83).

Фулхэм - Уиган 2:0 (Демпси 29, 44).

Арсенал - Вест Хэм 1:0 (Сонг 87).

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 (Милияш 29, Эдвардс 56 - Адебайор 22).

МЮ - Тоттенхэм 1:0 (Нани 30).

Лидерская тройка сумела зримо оторваться от преследования. Группа из пяти команд, набравших по 12 очков, находится на одинаковом расстоянии как от предпоследнего, так и от 5-го места.

...Завтра тур завершат

Блэкпул (10) - Вест Бромвич (15)

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В 11-му туре играют

6 ноября

Болтон (12) - Тоттенхэм (15)

Бирмингем (11) - Вест Хэм (6)

Блэкпул (10*) - Эвертон (13)

Фулхэм (12) - Астон Вилла (12)

Блэкберн (9) - Уиган (10)

МЮ (20) - Вулверхэмптон (9)

Сандерленд (12) - Сток Сити (10)

7 ноября Вест Бромвич (15*) - Манчестер Сити (17)

Арсенал (20) - Ньюкасл (14)

Ливерпуль (12) - Челси (25)