Результаты 10-го тура английской Премьер-лиги
Ливерпуль "ожил"
Сыграны сегодняшние матчи 10-го тура английской Премьер-лиги
Астон Вилла - Бирмингем 0:0
Ньюкасл - Сандерленд 5:1 (Нолан 25, 33 74, Амеоби 45, 69 - Бент 90)
Болтон - Ливерпуль 0:1 (Родригес 85)
Напомним, что вчера сыгралиЭвертон - Сток Сити 1:0 (Айегбени 66).
Блэкберн - Челси 1:2 (Мварувари 20 - Анелька 38, Иванович 83).
Фулхэм - Уиган 2:0 (Демпси 29, 44).
Арсенал - Вест Хэм 1:0 (Сонг 87).
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 (Милияш 29, Эдвардс 56 - Адебайор 22).
МЮ - Тоттенхэм 1:0 (Нани 30).
Лидерская тройка сумела зримо оторваться от преследования. Группа из пяти команд, набравших по 12 очков, находится на одинаковом расстоянии как от предпоследнего, так и от 5-го места.
...Завтра тур завершат
Блэкпул (10) - Вест Бромвич (15)
***
В 11-му туре играют
6 ноября
Болтон (12) - Тоттенхэм (15)
Бирмингем (11) - Вест Хэм (6)
Блэкпул (10*) - Эвертон (13)
Фулхэм (12) - Астон Вилла (12)
Блэкберн (9) - Уиган (10)
МЮ (20) - Вулверхэмптон (9)
Сандерленд (12) - Сток Сити (10)
7 ноябряВест Бромвич (15*) - Манчестер Сити (17)
Арсенал (20) - Ньюкасл (14)
Ливерпуль (12) - Челси (25)