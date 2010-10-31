Динамо - Ильичевец 9:0

Результаты матчей 15 тура Чемпионата Украины

Завершились матчи 15 тура Чемпионата Украины по футболу Динамо - Ильичевец 9 :0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Милевский 28, 30, 45, 59 Савин авт 41, Гильерме 72, да Силва 77) Металлург Д - Волынь 0:2 (Пищур пен. 62, Параскив 89) Кривбасс - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49) Таврия - Севастополь 2 :1 (Корнеев 4, Шандрук авт. 75 - Левандовски 41)

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