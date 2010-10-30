Лидеры английской Премьер-лиги не уступают позиций

Сыграны сегодняшние матчи 10-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - Сток Сити 1:0 (Айегбени 66). У Сток Сити - третий проигрыш подряд. 10 очков за четыре тура вывели Эвертон пока на 7 позицию (13 очков), но все ближайших преследователи будут играть завтра.

Блэкберн - Челси 1:2 (Мварувари 20 - Анелька 38, Иванович 83). Вряд ли Блекберн (1 очко за четыре тура) рассчитывал поправить дела именно в этой игре. У Челси 25 очков.

Фулхэм - Уиган 2:0 (Демпси 29, 44). Фулхэм выигрывал последний раз в 4-м туре, а получил последнее очко - в 7-м... И вот выигрыш - и сразу с 16-го места на 8-е (правда, завтра его спустят на 2-3 позиции).

Арсенал - Вест Хэм 1:0 (Сонг 87). Вест Хэм остался внизу таблицы один. Может, следующая игра против Бирмингема будет перспективнее, чем против уверенно играющих (три выигрыша подряд, 20 очков и второе место) "канониров".

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 (Милияш 29, Эдвардс 56 - Адебайор 22). Сюрприз тура. МС так уверенно шел вперед, в "волки" так уверенно сидели внизу, имея один выигрыш - и тот еще в первом туре... Но закрепить успех будет трудно: следующая игра Вулверхэмптона с МЮ.

МЮ - Тоттенхэм 1:0 (нани 30). Победив, Тоттенхэм мог войти в первую тройку, а так в тройке остается МЮ с 20 очками.

Завтра тур продолжат

Астон Вилла (11) - Бирмингем (10)

Ньюкасл (11) - Сандерленд (12)

Болтон (12) - Ливерпуль (9)

... и 1 ноября завершат

Блэкпул (10) - Вест Бромвич (15)