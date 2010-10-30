Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург (Запорожье)... выиграл

Сыграны сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Карпаты 1:1 (Янузи 23 - Кузнецов 52) Днепр - Шахтер 0:1 (Адриано 26) Металлург З - Заря 1:0 (Аржанов 22) Металлист - Оболонь 2:1 (Олейник.57, Эдмар 80 - Мирошниченко 89) Завтра тур завершат Таврия (15) - Севастополь (14) Кривбасс (16) - Арсенал (20) Металлург Д (18) - Волынь (15) Динамо (32) - Ильичевец (14)

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