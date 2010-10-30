Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:24, 30 октября 2010Спорт
2622
Металлург (Запорожье)... выиграл
Сыграны сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Карпаты 1:1 (Янузи 23 - Кузнецов 52)
Днепр - Шахтер 0:1 (Адриано 26)
Металлург З - Заря 1:0 (Аржанов 22)
Металлист - Оболонь 2:1 (Олейник.57, Эдмар 80 - Мирошниченко 89)
Завтра тур завершатТаврия (15) - Севастополь (14)
Кривбасс (16) - Арсенал (20)
Металлург Д (18) - Волынь (15)
Динамо (32) - Ильичевец (14)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter