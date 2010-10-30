Вратарь "Барселоны" свистнул за судью и вылетел на две игры

Контрольно-дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать вратаря "Барселоны" Хосе Пинто на два матч за неспортивное поведение, сообщает сайт УЕФА.

Во время матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, он громко свистнул в момент атаки "Копенгагена", пытаясь сымитировать свисток судьи, и таким образом дезориентировал нападающего датского клуба Сезара Сантини.

В результате этой дисквалификации Пинто, который не является основным вратарем чемпионов Испании, пропустит следующие два матча своего клуба в этом турнире - ответный матч против "Копенгагена" и встречу с греческим "Панатинаикосом".