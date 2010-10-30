Вратарь "Барселоны" свистнул за судью и вылетел на две игры
09:34, 30 октября 2010Спорт
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Контрольно-дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать вратаря "Барселоны" Хосе Пинто на два матч за неспортивное поведение, сообщает сайт УЕФА.
Во время матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, он громко свистнул в момент атаки "Копенгагена", пытаясь сымитировать свисток судьи, и таким образом дезориентировал нападающего датского клуба Сезара Сантини.
В результате этой дисквалификации Пинто, который не является основным вратарем чемпионов Испании, пропустит следующие два матча своего клуба в этом турнире - ответный матч против "Копенгагена" и встречу с греческим "Панатинаикосом".
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