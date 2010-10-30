УЕФА запретила продавать сербам билеты

Сборной Италии засчитана техническая победа со счетом 3:0 в матче с командой Сербии, болельщики которой устроили 12 октября беспорядки на трибунах стадиона в Генуе, сообщает ИТАР-ТАСС. Таков главный итог прошедшего сегодня в Ньоне (Швейцария) заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Союза европейских футбольных ассоциаций.

Кроме того команде Сербии предстоит провести два ближайших домашних матча национальной сборной без зрителей. Дисквалификация на вторую игру носит условный характер с испытательным сроком два года.

КДК УЕФА к тому же оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии на 120 тыс евро и предписал ей воздержаться от заказа билетов для сербских болельщиков на все оставшиеся выездные матчи сборной Сербии в квалификации Евро-2012.

Получивший скандальную известность матч был остановлен на 6-й минуте встречи после того, как несколько сербских болельщиков закидали поле дымовыми шашками и петардами. Хулиганские акции переросли в столкновения с итальянской полицией. В результате 16 человек, включая двух стражей порядка, получили ранения. 17 сербов были задержаны.