Телевидение покажет все матчи 15 тура украинской Премьер-лиги

12:42, 29 октября 2010
Спорт
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Поединок тура - Днепр - Шахтер

Все матчи 15 тура Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на телевидении.

30 октября

"Ворскла" - "Карпаты" 15:00 (Первый национальный)

"Днепр" - "Шахтер" 16:30 (1+1)

"Металлург" З - "Заря" 17:00 (Футбол)

"Металлист" - "Оболонь" 19:00 (2+2)

31 октября

"Таврия" - "Севастополь" 13:30 (Футбол)

"Кривбасс" - "Арсенал" 14:00 (2+2)

"Металлург" Д - "Волынь" 15:30 (Футбол)

"Динамо" - "Ильичевец" 16:00 (2+2)

Чемпион

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