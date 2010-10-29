Телевидение покажет все матчи 15 тура украинской Премьер-лиги
12:42, 29 октября 2010Спорт
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Поединок тура - Днепр - Шахтер
Все матчи 15 тура Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на телевидении.
30 октября
"Ворскла" - "Карпаты" 15:00 (Первый национальный)
"Днепр" - "Шахтер" 16:30 (1+1)
"Металлург" З - "Заря" 17:00 (Футбол)
"Металлист" - "Оболонь" 19:00 (2+2)
31 октября
"Таврия" - "Севастополь" 13:30 (Футбол)
"Кривбасс" - "Арсенал" 14:00 (2+2)
"Металлург" Д - "Волынь" 15:30 (Футбол)
"Динамо" - "Ильичевец" 16:00 (2+2)
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