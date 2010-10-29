Телевидение покажет все матчи 15 тура украинской Премьер-лиги

Поединок тура - Днепр - Шахтер

Все матчи 15 тура Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на телевидении. 30 октября "Ворскла" - "Карпаты" 15:00 (Первый национальный) "Днепр" - "Шахтер" 16:30 (1+1) "Металлург" З - "Заря" 17:00 (Футбол) "Металлист" - "Оболонь" 19:00 (2+2) 31 октября "Таврия" - "Севастополь" 13:30 (Футбол) "Кривбасс" - "Арсенал" 14:00 (2+2) "Металлург" Д - "Волынь" 15:30 (Футбол) "Динамо" - "Ильичевец" 16:00 (2+2) Чемпион

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter