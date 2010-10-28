Итоги жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу

14:31, 28 октября 2010
Спорт
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У динамовецв самый легкий соперник?

Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу.

В четвертьфинальной стадии - только одна команда из Первой лиги.

Сталь (Алчевск) - Динамо (Киев)

Карпаты (Львов) - Арсенал (Киев)

Заря (Луганск) -  Днепр (Днепропетровск)

Шахтер (Донецк) - Металлург (Запорожье)

Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 10 ноября 2010 года.

По материалам Чемпиона

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