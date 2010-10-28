Итоги жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу

У динамовецв самый легкий соперник?

Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу. В четвертьфинальной стадии - только одна команда из Первой лиги. Сталь (Алчевск) - Динамо (Киев) Карпаты (Львов) - Арсенал (Киев) Заря (Луганск) - Днепр (Днепропетровск) Шахтер (Донецк) - Металлург (Запорожье) Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 10 ноября 2010 года. По материалам Чемпиона

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