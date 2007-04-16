Ющенко летит в Англию на заседание УЕФА
11:14, 16 апреля 2007Спорт
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Голосование состоится в Кардиффе
Во вторник, 17 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в городе Кардифф В.ЮЩЕНКО примет участие в заключительной презентации Украины и Республики Польша на заседании Исполкома УЕФА относительно получения права принимать в 2012 году финальную часть Чемпионата Европы из футбола.
Как сообщалось, 17-18 апреля в городе Кардифф состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет определена страна-организатор Чемпионату Европы 2012 года.
Кроме Украины и Польши на проведение Евро-2012 претендуют Хорватия с Венгрией, а также Италия.
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