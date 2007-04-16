Ющенко летит в Англию на заседание УЕФА

Во вторник, 17 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в городе Кардифф В.ЮЩЕНКО примет участие в заключительной презентации Украины и Республики Польша на заседании Исполкома УЕФА относительно получения права принимать в 2012 году финальную часть Чемпионата Европы из футбола.

Как сообщалось, 17-18 апреля в городе Кардифф состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет определена страна-организатор Чемпионату Европы 2012 года.

Кроме Украины и Польши на проведение Евро-2012 претендуют Хорватия с Венгрией, а также Италия.