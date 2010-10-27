УЕФА подает в суд на функционера, который обвинил Украину и Польшу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что инициирует рассмотрение судебного дела относительно футбольного функционера из Кипра Спироса Марангоса, который обвинил Украину и Польшу в подкупе членов Исполкома УЕФА на выборах хозяев Евро-2012. Об этом идет речь в официальном коммюнике Союза, информирует ESPN.

Как говорится в заявлении, УЕФА так и не получил никаких доказательств, которые подтверждают слова Марангоса, а сам функционер, "который ответственен за все обвинения, через своего адвоката отказался от встречи с официальной делегацией УЕФА", которая была запланирована на среду, 27 октября.

"У УЕФА нет другого выхода, кроме как начать процессуальные действия относительно господина Марангоса, поскольку мы считаем, что это единственная возможность для того, чтобы получить и опубликовать любые доказательства, которые могут быть у господина Марангоса относительно этого дела", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, в Союзе уверяют, что "в интересах защиты целостности европейского футбола, УЕФА готов и желает провести полное дисциплинарное расследование на основании любых доказательных элементов, но не на базе слухов или обвинений, которые также могут быть клеветническими".

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