Бразилец Андре признал, что адаптация в Динамо немного затянулась

Бразильский форвард "Динамо" Андре столкнулся с непредвиденными сложностями во время адаптации к украинскому футболу.

Об этом сам футболист рассказал "Газете по-киевски".

"Психологически чувствую себя подавленным. Возможно, моя адаптация в Динамо немного и затянулась..." - признался бразилец.

"Жду, что Лужный предоставит мне шанс. К сожалению, разговора с ним пока не было. Я понимаю, что он главный тренер и ему принимать решение, но мне так ничего и не объясняли", - сказал Андре.

"При Лужном тренировки стали интереснее. Мы больше работаем с мячом, больше выполняем игровых упражнений. Мне такие занятия по душе, я тренируюсь с удовольствием", - отметил он.

"В Бразилии есть команды, которые по схеме чем-то напоминают "Динамо". Другое дело, что стиль украинского футбола совсем другой. Здесь он более контактный, более силовой и жесткий. Он действительно мне непривычен", - считает форвард.

"Но как игрок "Динамо" я обязан его принять и перестроиться. Мне нужен первый гол, и все наладится", - надеется он.

"Я не запоминаю фамилии всех партнеров по команде. А что, разве это проблема? У меня со всеми хорошие отношения. Дружу с Зозулей, Ярмоленко, Гармашем", - рассказал Андре.

"В плане быта у меня никаких проблем. Быстро освоиться помогли мои партнеры-земляки и отец, который живет здесь со мной", - сказал он.

"Понятно, что к некоторым вещам еще нужно привыкать. Например, к языку, который я усиленно учу. И к украинской еде. Ничего не имею против местных блюд, но если есть возможность, питаюсь бразильской кухней - мясо, рыба, овощи, бобы", - сказал форвард.

Также Андре прибавил, что информация о том, что его отец в бразильской прессе критиковал "Динамо" за то, что сына мало выпускают на поле, не соответствует действительности. Сам нападающий надеется, что сможет заиграть в Украине в тот футбол, в который играл на родине, ведь его поддерживают и болельщики, и пресса.

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