Великобритания подала жалобу на Россию в ФИФА

Штаб, отвечающий за подачу Англией заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2018г., подал официальную жалобу на генерального директора российского заявочного комитета Алексея Сорокина в связи с его критическими заявлениями в адрес Британии, передает Reuters.

Жалоба связана с комментариями А.Сорокина по поводу высокого уровня преступности и объемов потребления алкоголя в Лондоне.

Сам А.Сорокин считает, что его высказывания были искажены и неправильно поняты. "Я могу только извиниться за это недоразумение. У нас есть запись интервью, и я знаю то, что я не нарушал никаких правил".

По словам директора, он использовал проблемы Лондона просто в качестве примера, с подобными проблемами сталкиваются жители любого мегаполиса.

Англия, Россия, Испания совместно с Португалией и Бельгия совместно с Нидерландами претендуют на проведение чемпионата мира по футболу 2018 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Решение относительно страны - хозяйки чемпионата будет принято на заседании Международной федерации футбола (FIFA) в Цюрихе 2 декабря 2010 г.