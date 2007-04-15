Сегодня на “Олд Трафорде” определился второй финалист Кубка Англии по футболу. 19 мая Манчестер Юнайтед сразится с клубом Андрея Шевченко, который в нелегком матче одержал победу над Блэкберн Роверс со счетом 2:1.

Основное время этого матча не выявило победителя. Свисток судьи зафиксировал на табло 1:1.

Челси порадовал болельщиков быстрым голом. На 17 минуте Дрогба поборолся перед штрафной, откинул мяч Баллаку, который пасом в штрафную вывел Лэмпарда на удобную позицию, тот обыграл защитника и точным ударом отправил мяч в дальний угол.

Андрей Шевченко вышел на поле в стартовом составе. В начале второго тайма умудрился не попасть в пустые ворота.

На 64 минуте защитники лондонцев упустили Робертса, который выскочил первым на подачу и забил ударом в касание в ближний угол - 1:1.

Калу, вышедший вместо Шевы, так же не был заметен на поле. На последних секундах добавленного времени Лэмпард зарабатывает уголовой. Но удар Фридель отбивает, да к тому же судья фиксирует фол в нападении.

Первый дополнительный тайм получился очень упорным и без ярких моментов.

В начале второго тайма после комбинации с Райт-Филлипсом на правом фланге, Калу сбрасывает мяч в штрафную на Баллака который отправляет его в дальний угол. Блэкберн из последних сил пошел на штурм ворот "аристократов", на угловой пришел даже Фридель, но все было бесполезно. 32 минуты дополнительного времени сыграны. Челси в финале Кубка Англии.