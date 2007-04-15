Челси в финале!
Исход матча решился в дополнительное время
|Автор победного гола - Михаэль Баллак. Фото Reuters/Yahoo!
Основное время этого матча не выявило победителя. Свисток судьи зафиксировал на табло 1:1.
Челси порадовал болельщиков быстрым голом. На 17 минуте Дрогба поборолся перед штрафной, откинул мяч Баллаку, который пасом в штрафную вывел Лэмпарда на удобную позицию, тот обыграл защитника и точным ударом отправил мяч в дальний угол.
Андрей Шевченко вышел на поле в стартовом составе. В начале второго тайма умудрился не попасть в пустые ворота.
На 64 минуте защитники лондонцев упустили Робертса, который выскочил первым на подачу и забил ударом в касание в ближний угол - 1:1.
Калу, вышедший вместо Шевы, так же не был заметен на поле. На последних секундах добавленного времени Лэмпард зарабатывает уголовой. Но удар Фридель отбивает, да к тому же судья фиксирует фол в нападении.
Первый дополнительный тайм получился очень упорным и без ярких моментов.
В начале второго тайма после комбинации с Райт-Филлипсом на правом фланге, Калу сбрасывает мяч в штрафную на Баллака который отправляет его в дальний угол. Блэкберн из последних сил пошел на штурм ворот "аристократов", на угловой пришел даже Фридель, но все было бесполезно. 32 минуты дополнительного времени сыграны. Челси в финале Кубка Англии.