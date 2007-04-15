Итоги 22 тура Чемпионата Украины по футболу

Между лидерами по-прежнему 2 очка

Завершился 22 тур Чемпионата Украины по футболу. Динамовцы с трудом добыли 3 очка, буквально вырвав у "Ильичевца" победу. Таким образом киевлян и «Шахтер» по-прежнему разделяют 2 очка. 1) "Динамо" (Киев) 56 очков, 2) «Шахтер» (Донецк) 54 очка, 3) «Металлист» (Харьков) 39 очков. Результаты 22 тура "Таврия" (Симферополь) - "Шахтер" (Донецк) 1:3 "Ильичевец" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев) 2:3 "Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье) 1:0 "Ворскла" (Полтава) - "Карпаты" (Львов) 1:2 "Днепр" (Днепропетровск) - ФК Харьков 1:0 "Заря" (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2:1 "Металлург" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса) 1:0 "Арсенал" (Киев) - "Сталь" (Алчевск) 1:3

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