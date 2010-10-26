ФИФА впервые назовет лучшего тренера года
|Карло Анчелотти
Лучший тренер года будет назван 10 января на торжественной церемонии в Цюрихе.
Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА:
Карло Анчелотти (Италия, Челси)
Висенте Дель Боске (сборная Испании)
Алекс Фергюсон (Шотландия, Манчестер Юнайтед)
Хосеп Гвардьола (Испания, Барселона)
Йоахим Лев (сборная Германии)
Жозе Моуринью (Португалия, Интер/Реал)
Оскар Табарес (сборная Уругвая)
Луи ван Галь (Голландия, Бавария)
Берт ван Марвейк (сборная Голландии)
Арсен Венгер (Франция, Арсенал)
Ранее, ФИФА и французский журнал France Football обнародовали список претендентов на "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по итогам 2010 года. Кандидатами на это звание стали 23 футболиста, в том числе семь игроков сборной Испании.