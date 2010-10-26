ФИФА впервые назовет лучшего тренера года

Впервые в истории в январе ФИФА вручит премию лучшему тренеру года. В расширенном списке пока 10 претендентов, но 6 декабря он сократится до трех фамилий.

Лучший тренер года будет назван 10 января на торжественной церемонии в Цюрихе.

Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА:

Карло Анчелотти (Италия, Челси)

Висенте Дель Боске (сборная Испании)

Алекс Фергюсон (Шотландия, Манчестер Юнайтед)

Хосеп Гвардьола (Испания, Барселона)

Йоахим Лев (сборная Германии)

Жозе Моуринью (Португалия, Интер/Реал)

Оскар Табарес (сборная Уругвая)

Луи ван Галь (Голландия, Бавария)

Берт ван Марвейк (сборная Голландии)

Арсен Венгер (Франция, Арсенал)

Ранее, ФИФА и французский журнал France Football обнародовали список претендентов на "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по итогам 2010 года. Кандидатами на это звание стали 23 футболиста, в том числе семь игроков сборной Испании.

Gazeta.ua