Кличко потерял интерес к Валуеву

После боя Николая Валуева и Руслана Чагаева, который завершился поражением россиянина, журналисты попросили Владимира Кличко прокомментировать этот поединок. Украинский тяжеловес отдал предпочтение узбекскому боксеру: "Руслан Чагаев без сомнения поединок выиграл, показав хорошую технику. Конечно было интересно наблюдать то, как маленький тяжеловес, победил такого большого супертяжа."

На вопрос будет ли он и дальше добиваться боя с Валуевым Кличко ответил: "Без пояса, Николай Валуев, вместе с Вилфридом Заурляндом и Доном Кингом, мне неинтересен, поскольку, моей целью является проведение поединков за объединение титулов чемпиона мира.

Владимир подтвердил, что 7 июля он выйдет в ринг против Леймона Брюстера. Предварительно поединок должен состояться в Кельне, однако место проведения может еще измениться.

Сайт братьев Кличко