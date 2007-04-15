Манчестер Юнайтед стал первым финалистом Кубка Англии

В субботу в Англии помимо матчей очередного тура Премьер-лиги прошел первый полуфинал национального Кубка. «Манчестер Юнайтед» после феерического разгрома «Ромы» на своем поле забил еще четыре гола в ворота одного из аутсайдеров Премьер-лиги «Уотфорда» и первым забронировал себе место на «Уэмбли» в финальном матче Кубка Англии.

Главным героем этого поединка в составе манкунианцев стал Уэйн Руни. Именно он уже на 7-й минуте матча открыл счет - комбинацию, которая привела к голу начал Майкл Кэррик, отпасовавший на Алана Смита, тот в свою очередь протолкнул мяч на Руни и нападающий сборной Англии мощным ударом с 20-ти метров распечатал ворота Ричарда Ли.

«Уотфорд» не собирался сдаваться без боя и уверенно провел следующие 15-ть минут. Перехватив инициативу, хозяева сумели сравнять счет. Томми Смит головой скинул мяч под удар Хамеру Буаззе и тот не без помощи рикошета от Габриэля Хайнце сумел послать мяч в ворота Эдвина ван дер Сара. Однако, радость болельщиков «Уотфорда» была недолгой - спустя всего лишь две минуты после гола хозяев поля МЮ снова вышел вперед - автор первого забитого мяча в матче Уэйн Руни протащил мяч, а затем выдал пас Криштиану Роналду на линию вратарской и португалец не промахнулся. За пару минут до свистка арбитра на перерыв игроков «Юнайтед» ждала, пожалуй, самая неприятная неожиданность в матче - из-за травмы поле вынужден был покинуть центральный защитник Рио Фердинанд. Заменивший его Даррен Флетчер активно вошел в игру и за считанные секунды до перерыва мог забить в ворота Ли третий мяч, но кипер «Уотфорда» на этот раз был начеку.

Вторая половина матча началась с острых атак хозяев поля. Подгоняемые своими фанатами, игроки «Уотфорда» создали несколько моментов у ворот голландского кипера МЮ, но неточность в финальной стадии атак не позволила им сравнять счет во второй раз в матче. Манкунианцы уверенно оборонялись, а на 66-й минуте нанесли сопернику решающий удар - Алан Смит получив от соперника достаточно свободного пространства, точным пасом нашел Руни и тот оформил дубль.

После этого, «Уотфорд» упал духом и окончательно бросил играть - Ли пришлось потрудиться, вытаскивая опасные удары игроков МЮ, чтобы не довести счет до того, что был зафиксирован в середине недели в Манчестере, когда «Юнайтед» громил «Рому». Однако, один удар кипер хозяев поля так и не смог остановить - на 82-й минуте Кирен Ричардсон, сменивший на поле Криштиану Роналду, получив мяч от все того же Алана Смита установил окончательный счет на табло. Болельщики «Уотфорда» же в концовке порадовались лишь возвращению в строй Марлона Кинга, который пропустил из-за травмы большую часть сезона, а в этом поединке вышел на замену и отыграл 12-ть минут. Форвард был встречен овациями.

Таким образом, МЮ стал первым финалистом Кубка Англии. Соперник манкунианцев определится в воскресенье в поединке «Блэкберна» с лондонским «Челси». Напомним, что финал Кубка намечен на 19 мая.

Кубок Англии. Полуфинал

«Уотфорд» - МЮ - 1:4 (1:2)

Голы: Буазза, 26 - Руни, 7, 66. Криштиану Роналду, 28. Ричардсон, 82

«Уотфорд»: Ли, Мариаппа (Дойли, 88), Карлисл, Стюарт, Демерит, Чэмберс (Кабба, 70), Смит, Мэхон, Фрэнсис, Буазза, Прискин (Кинг, 78)

МЮ: Ван дер Сар, Эвра, Фердинанд (Флетчер, 40), Браун, Хайнце, Криштиану Роналду (Ричардсон, 77), Скоулз, Кэррик, Гиггз (Сульшер, 83), Смит, Руни

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