Участие Шевы в матче Кубка Украины - под вопросом

Завтра состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Сегодня в Киев после консультации у немецких врачей должен вернуться нападающий киевского Динамо Андрей Шевченко. У него в колене скопилась жидкость, поэтому пока тренироваться капитану Динамо нельзя. И его участие в кубковой игре с Севастополем маловероятно, пишет “Блик”.

Кто точно не сыграет на Кубок, так это Артем Милевский. В Луцке он получил четвертую кряду желтую карточку. Зато уже приступил к индивидуальным занятиям Милош Нинкович, который получил ушиб в матче с Карпатами.

Пары 1/8 финала: Полтава - Шахтёр

Карпаты - Ворскла

Феникс-Ильичёвец - Металлург (З)

Александрия - Арсенал

Севастополь - Динамо

Нефтяник - Заря

Сталь - Волынь

Кремень - Днепр

Телевидение покажет три игры:

Полтава - Шахтер - в 14:00, "Футбол"

Карпаты - Ворскла - в 19:00, "Первый национальный"

Севастополь - Динамо - в 19:00, "Футбол"