Участие Шевы в матче Кубка Украины - под вопросом
Пары 1/8 финала играют завтра
Завтра состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Сегодня в Киев после консультации у немецких врачей должен вернуться нападающий киевского Динамо Андрей Шевченко. У него в колене скопилась жидкость, поэтому пока тренироваться капитану Динамо нельзя. И его участие в кубковой игре с Севастополем маловероятно, пишет “Блик”.
Кто точно не сыграет на Кубок, так это Артем Милевский. В Луцке он получил четвертую кряду желтую карточку. Зато уже приступил к индивидуальным занятиям Милош Нинкович, который получил ушиб в матче с Карпатами.
Пары 1/8 финала:Полтава - Шахтёр
Карпаты - Ворскла
Феникс-Ильичёвец - Металлург (З)
Александрия - Арсенал
Севастополь - Динамо
Нефтяник - Заря
Сталь - Волынь
Кремень - Днепр
Телевидение покажет три игры:
Полтава - Шахтер - в 14:00, "Футбол"
Карпаты - Ворскла - в 19:00, "Первый национальный"
Севастополь - Динамо - в 19:00, "Футбол"