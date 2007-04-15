Путин ”засветился” на турнире рядом с Ван Даммом (фото)

Владимир Путин в субботу посетил в Санкт-Петербурге международный турнир по боям смешанного стиля, где встречаются лучшие бойцы России, США и ряда других стран.

В партере зала во Дворце спорта "Ледовый" президент России занял место рядом с гостем турнира - актером Жан-Клодом Ван Даммом, известным зрителям по ролям в голливудских боевиках. Вместе с актером на соревнования приехала его дочь.

До начала боев президент разговаривал с Ван Даммом, затем они стали увлеченно следить за поединком, обмениваясь впечатлениями.

Главной интригой турнира был бой между четырехкратным чемпионом мира по профессиональным боям, чемпионом Европы по боевому самбо россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэтом Линглэндом. В самом начале поединка российскому спортсмену рассекли бровь, что затрудняло для него борьбу. Однако почти сразу же он сумел провести красивый бросок и перейти в наступление. Через 2 минуты 38 секунд после начала боя Емельяненко применил болевой прием на руку и Линглэнд был вынужден признать свое поражение.

По материалам РИА Новости