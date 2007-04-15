”Белый Тайсон” побил Валуева (фото)

Российский боксер Николай Валуев потерял титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В чемпионском поединке, который состоялся на "Порше-Арене" в Штутгарте, Валуев потерпел первое поражение в карьере, уступив разделенным решением судей обязательному претенденту, узбекскому боксеру Руслану Чагаеву.

Поединок получился тяжелым для обоих боксеров, но Чагаев все же действовал значительно эффективнее. Несмотря на то, что Валуев был на 41 килограмм тяжелее своего соперника, удары Чагаева были даже мощнее, чем у россиянина. Несколько раз узбекскому боксеру удалось потрясти Валуева.

В последних раундах россиянину нужно было атаковать, но он не смог переломить ход поединка в свою пользу. Итоговый счет – 114:114, 115:113, 117:111 в пользу Чагаева. Таким образом, в 47-м бою в карьере Николай Валуев потерпел первое поражение, лишившись шансов на повторение рекорда легендарного Рокки Марчиано, который выиграл 49 поединков подряд.

Напомним, что Валуев завоевал чемпионский титул в 2005 году, победив решением судей американца пуэрториканского происхождения Джона Руиса. После этого он трижды защищал свой титул – в боях с Оуэном Беком, Монте Барреттом и Джамилем Маклайном.

Чагаев до начала боя рассказал, что он готовился к этому поединку с помощью высоких спарринг-партнеров и с помощью стула, на который регулярно вставал его тренер, чтобы имитировать Валуева. Новый чемпион еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. В 24 боях он одержал 23 победы, а еще один поединок завершился без объявления результата.

Лента.ру