Завершился матч Ильичёвец - Динамо

Завершился матч 22-го тура чемпионата Украины между мариупольским "Ильичёвцем" и "Динамо" (Киев) на поле приазовской команды. Счет открыли киевляне (Родриго 16), в конце тайма Несмачный закрепил преимущество, однако "Ильичёвец" начал второй тайм двумя быстрыми голами (Цихмейструк 47, Краснопёров 55) и отнюдь не собирался проигрывать. Киевляне были близки к потере двух очков и лидерства в таблице, но добавленное время оказалось им на пользу: Родриго (90+1) забил свой второй гол. В итоге 2:3. "Динамо" набирает 55 очков.