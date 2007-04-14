34-й тур английской премьер-лиги

Остались два матча, не считая лидеров

Арсенал - Болтон 2:1 (Росицкий 31, Фабрегас 46 - Анелька 11) Манчестер Сити - Ливерпуль 0:0 Миддлсбро - Астон Вилла 1:3 (Рочембек 13 - Гарднер 45, Мур 70, Петров 77) Порстмут - Ньюкасл 2:1 (Мварувари 7, Тейлор 59 - Эмре 69) Ридинг - Фулхэм 1:0 (Хант 15) Шеффилд - Вест Хэм 3:0 (Тонге 39, Ягилка 68, Стед 78) Завтра состояться матчи: Уиган - Тоттенхэм и Эвертон - Чарльтон. Лидеры премьер-лиги Манчестер Юнайтед и Челси пропустили игры двух туров подряд, выступая в Лиге чемпионов.

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