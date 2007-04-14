34-й тур английской премьер-лиги
19:16, 14 апреля 2007Спорт
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Остались два матча, не считая лидеров
Арсенал - Болтон 2:1 (Росицкий 31, Фабрегас 46 - Анелька 11)
Манчестер Сити - Ливерпуль 0:0
Миддлсбро - Астон Вилла 1:3 (Рочембек 13 - Гарднер 45, Мур 70, Петров 77)
Порстмут - Ньюкасл 2:1 (Мварувари 7, Тейлор 59 - Эмре 69)
Ридинг - Фулхэм 1:0 (Хант 15)
Шеффилд - Вест Хэм 3:0 (Тонге 39, Ягилка 68, Стед 78)
Завтра состояться матчи: Уиган - Тоттенхэм и Эвертон - Чарльтон.
Лидеры премьер-лиги Манчестер Юнайтед и Челси пропустили игры двух туров подряд, выступая в Лиге чемпионов.
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