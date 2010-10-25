Кварцяный: футболисты загнали мне нож в сердце

Вчера в матче 14-го тура футбольной Премьер-лиги киевские динамовцы на выезде с большим трудом обыграли луцкую Волынь (1:2). Игра перерывалась на 14 минут - на стадионе не могли включить осещение. После матча своими впечатлениями с Football.uaподелился тренер лучан. Виталий Кварцяный.

"Сегодня у меня было предчувствие, что не выиграют. Еще на тренировке я говорил ребятам, что если будут так играть ничего хорошего из этого не выйдет. Но они не слушают. Майкон не играет до конца – ленивый. У Павлова нет мастерства. Вернули Пищура. Думали будем забивать и он ничего не может. Уже жалею, что перевернули пол Европы, а зря", - жалуется Кварцяный.

"Уже на 10-й минуте наши футболисты загнали мне нож в сердце и огорчили болельщиков. Очень удивляюсь, что они высидели на трибунах до конца. За это я искренне благодарен. Думал кого ставить Годованого или Ващука. Вышел первый. Теперь жалею. Как говорят: знал бы прикуп – жил бы в Сочи", - оценивает игру коуч хозяев. – "Я всегда делаю игру на атаку. Мне важно, чтобы мы достойно играли. Пусть это будет поражение, но забейте семь голов. Можете пропустить десять, но это будет игра. Пока еще к моим словам никто не прислушивается. Не слышит меня и власть. Во втором тайме пропал свет на стадионе. Команда Волынь их пока не интересует".