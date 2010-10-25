Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:33, 25 октября 2010
Спорт
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Карпаты закрепились в пятерке

Сегодняшними матчами завершился 14-й тур Чемпионата Украины по футболу

Карпаты - Металлург Д 2:1 (Кожанов 25, Годвин 40 - Воловик 90)

Ильичевец - Металлист 1:4 (Ярошенко 39 - Олейник 40, 42, 71, Тайсон 45)

Волынь - Динамо 1:2 (Скоба 52 - Ярмоленко 3, 9)

Напомним, что ранее сыграли:

Заря - Кривбасс 1:0 (Езерский 26)

Севастополь - Металлург З 1:0 (Бредун 53)

Шахтер - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)

Арсенал - Днепр 1:2 (Богданов 20 - Селезнев 52, 78)

Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61)

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Игры 15-го тура пройдут

30 октября

Ворскла (18) - Карпаты (23)

Днепр (27) - Шахтер (37)

Металлург З (3) - Заря (15)

Металлист (28) - Оболонь (15)

31 октября

Таврия (15) - Севастополь (14)

Кривбасс (16) - Арсенал (20)

Металлург Д (18) - Волынь (15)

Динамо (32) - Ильичевец (14)

 

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