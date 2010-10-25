Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Карпаты закрепились в пятерке

Сегодняшними матчами завершился 14-й тур Чемпионата Украины по футболу Карпаты - Металлург Д 2:1 (Кожанов 25, Годвин 40 - Воловик 90) Ильичевец - Металлист 1:4 (Ярошенко 39 - Олейник 40, 42, 71, Тайсон 45) Волынь - Динамо 1:2 (Скоба 52 - Ярмоленко 3, 9) Напомним, что ранее сыграли: Заря - Кривбасс 1:0 (Езерский 26) Севастополь - Металлург З 1:0 (Бредун 53) Шахтер - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47) Арсенал - Днепр 1:2 (Богданов 20 - Селезнев 52, 78) Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61) *** Игры 15-го тура пройдут 30 октября Ворскла (18) - Карпаты (23) Днепр (27) - Шахтер (37) Металлург З (3) - Заря (15) Металлист (28) - Оболонь (15) 31 октября Таврия (15) - Севастополь (14) Кривбасс (16) - Арсенал (20) Металлург Д (18) - Волынь (15) Динамо (32) - Ильичевец (14)

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