Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур английской Премьер-лиги

Ливерпуль - Блэкберн 2:1 (Кириакос 47, 53, Торрес - Каррагер 49 автогол)

Сток Сити - МЮ 1:2 (Шанли 80 - Эрнандес 27, 85)

Манчестер Сити - Арсенал 0:3 (Насри 20, Сонг 65, Бендтнер 80)

Напомним, что вчера сыграли

Тоттенхэм - Эвертон 1:1 (Ваарт 19 - Бейнс 16)

Бирмингем - Блэкпул 2:0 (Риджвелл 37, Жигич 55)

Вест Бромвич - Фулхэм 2:1 (Мулумбу 16, Фортюн 39 - Карсон 8 автогол)

Челси - Вулверхэмптон 2:0 (Малуда 22, Калу 80)

Сандерленд - Астон Вилла 1:0 (Данн 24 автогол)

Уиган - Болтон 1:1 (Родальега 58 - Элмандер 65)

Вест Хэм - Ньюкасл 1:2 (Коул 12 - Невил 22, Кэролл 68)

Манчестер Сити - единственный, кто мог догнать Челси - на 4-й минуте остался вдесятером и позволил Арсеналу занять место в тройке. МЮ прервал серию из трех ничьих. Первый выигрыш Ливерпуля за два месяца не позволил ему сдвинуться с того же 18-го места, но от 7-го его отделяют теперь три очка: плотность во второй половине таблицы чрезвычайная.

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Игры 10-го тура пройдут

30 октября

Эвертон (10) - Сток Сити (10)

Блэкберн (9) - Челси (22)

Фулхэм (9) - Уиган (10)

Арсенал (17) - Вест Хэм (6)

Вулверхэмптон (6) - Манчестер Сити (17)

МЮ (17) - Тоттенхэм (15)

31 октября Астон Вилла (11) - Бирмингем (10)

Ньюкасл (11) - Сандерленд (12)

Болтон (12) - Ливерпуль (9)

1 ноября

Блэкпул (10) - Вест Бромвич (15)