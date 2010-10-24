Матч Волынь - Динамо отметился конфузом

Завершился матч 14-го тура украинской Премьер-лиги по футболу Волынь - Динамо. Счет 1:2. Голы забивали Андрей Ярмоленко за киевлян (3, 9) и Игорь Скоба (51) за лучан.

Поединок выдался упорным и отметился инцидентом: сразу после забитого в ворота динамовцев мяча игра была остановлена на 14 минут - на стадионе не могли включить освещение на одной из "мачт".

Также сегодня Металлист в гостях "вынес" Ильичевец - 1:4. Хет-трик оформил Олийнык (39, 41, 70), еще один гол на счету Тайсона (45). Гол престижа у мариупольцев забил Ярошенко (38).

Сегодня же в 20:00 должна состояться завершающая игра тура Карпаты - Металлург Д.