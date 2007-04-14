Если Польша и Украина получат Евро-2012, это будет ”четким сигналом”

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА высказался в поддержку Украины и Польши, которые претендуют на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом Л.ВАЛЕНСА написал в своем письме в адрес президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишеля ПЛАТИНИ.

«Если бы Польша и Украина получили право на проведение Чемпионата Европы, это было бы четким сигналом, что изменения, произошедшие в нашей части Европы за минувшие 15 лет, замечены и оценены и в Западной Европе», - написал в своем открытом письме Л.ВАЛЕНСА.

Как известно, 17-18 апреля в городе Кардиффи (Великобритания) состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет определена страна-организатор Чемпионата Европы 2012 года.

Кроме Украины и Польши на проведение Евро-2012 претендуют Хорватия с Венгрией, а также Италия.