Если Польша и Украина получат Евро-2012, это будет ”четким сигналом”
Лех Валенса пишет письмо Мишелю Платини
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА высказался в поддержку Украины и Польши, которые претендуют на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как сообщает «Немецкая волна», об этом Л.ВАЛЕНСА написал в своем письме в адрес президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишеля ПЛАТИНИ.
«Если бы Польша и Украина получили право на проведение Чемпионата Европы, это было бы четким сигналом, что изменения, произошедшие в нашей части Европы за минувшие 15 лет, замечены и оценены и в Западной Европе», - написал в своем открытом письме Л.ВАЛЕНСА.
Как известно, 17-18 апреля в городе Кардиффи (Великобритания) состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет определена страна-организатор Чемпионата Европы 2012 года.
Кроме Украины и Польши на проведение Евро-2012 претендуют Хорватия с Венгрией, а также Италия.