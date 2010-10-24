В Польше опровергли заявление о подкупе УЕФА: это какая-то глупость

Бывший руководитель Федерации футбола Польши (PZPN) Михал ЛИСТКЕВИЧ опроверг заявление представителя Кипра о подкупе Польшей и Украиной чиновников УЕФА для получения права на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛИСТКЕВИЧ, который занимался подготовкой заявки в УЕФА на проведение финала Евро-2012, заявил телеканалу TVN24.

„Это какая-то глупость. Акт отчаяния и фрустрации этого человека”, - сказал он.

М.ЛИСТКЕВИЧ не исключил, что член правления футбольной ассоциации Кипра Спирос МАРАНГОС, который заявил о коррупционном скандале, сводит личные счеты с чиновниками УЕФА. М.ЛИСТКЕВИЧ считает, что члены правления Союза европейских футбольных ассоциаций могут предъявить иск к С.МАРАНГОСУ из-за такого обвинения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что член правления футбольной ассоциации Кипра С.МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждает, что в коррупционной сделке на сумму 11 млн. евро замешаны пять членов исполкома УЕФА.

Справка УНИАН. Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года. В прошлом году УЕФА утвердило организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.