Украину и Польшу заподозрили в подкупе членов исполкома УЕФА

Член Совета директоров футбольной ассоциации Кипра Спирос Марангос собирается обнародовать ряд доказательств подкупа членов исполкома для получения права на проведение Евро-2012 в Украине и Польше. Об этом пишет немецкое издание Зюддойче Цайтунг. По некоторым данным, за поддержку украинско-польской заявки члены исполкома УЕФА получили 11 млн. евро. По словам Марангоса, есть свидетели, которые готовы под присягой дать показания в суде.

Эхо Москвы