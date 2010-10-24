Когда можно будет купить билеты на матчи Евро-2012

Билеты на матчи Евро-2012 можно будет приобрести, начиная с 1 марта 2012 года по ценам, доступным для большинства украинцев.

Об этом директор турнира Маркиян Лубкивский рассказал газете "Команда".

"Пропуски будут дешевле, чем, например, на Евро-2008. Цена на билеты будет определена вскоре, причем будет одинаковой и для украинцев, и для поляков, и для жителей других европейских стран", - сообщил Лубкивский.

"Стоимость на билетах, которые будут предназначены для распространения в Украине, будет указана и в евро, и в гривнях (для поляков соответственно - в евро и злотых). То есть наши соотечественники смогут оплатить стоимость входных документов в национальной валюте", - сказал Лубкивский.

"Билеты начнут реализовываться 1 марта 2011. Единственным авторизованным каналом для этого станет официальная интернет-страница УЕФА", - сказал он.

"Если 1 марта человек отправит заявку, то это не значит, что он сразу получит билет в руки. Первым делом УЕФА организует процесс накопления заявок. На Евро-2008 конкурс был десять к одному - 10 млн. претендентов на 1 млн билетов! В этом случае УЕФА проводит что-то вроде лотереи", - отметил чиновник.

"Сами же билеты на матчи Евро-2012 окажутся в руках их счастливых обладателей уже в 2012 году. В целом на игры финальной части будущего форума поступит в продажу приблизительно 1 млн 400 тыс. пропусков", - проинформировал Лубкивский.

Также он сказал, что, ввиду возможных трудностей с пользованием компьютером у болельщиков старшего поколения, сейчас разрабатываются альтернативные варианты распространения билетов

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