Результаты матчей 9-го тура английской Премьер-лиги

Сыграны сегодняшние матчи 9-го тура английской Премьер-лиги

Тоттенхэм - Эвертон 1:1 (Ваарт 19 - Бейнс 16). Обе команды перед этим выиграли по два тура.

Бирмингем - Блэкпул 2:0 (Риджвелл 37, Жигич 55). Бирмингем последний раз выигрывал семь туров назад.

Вест Бромвич - Фулхэм 2:1 (Мулумбу 16, Фортюн 39 - Карсон 8 автогол). Три очка за пять туров - и Фулхэм уже 15-й. 11 очков за пять туров - и на сегодня ВБА - четвертый.

Челси - Вулверхэмптон 2:0 (Малуда 22, Калу 80). Снова недостижим. А "волки" уже сегодня могут стать последними.

Сандерленд - Астон Вилла 1:0 (Данн 24 автогол). Предыдущие 5 туров Сандерленд играл вничью.

Уиган - Болтон 1:1 (Родальега 58 - Элмандер 65). Завсегдатаи середины таблицы не хотят ее покидать

Вест Хэм - Ньюкасл 1:2 (Коул 12 - Невил 22, Кэролл 68) . Ньюкасл с 16-го места поднялся сразу на 9-е.

Завтра тур завершат:

Ливерпуль (6) - Блэкберн (8)

Сток Сити (10) - МЮ (14)

Манчестер Сити (17) - Арсенал (14)