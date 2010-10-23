Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Чтобы выиграть, одного гола, обычно, хватает

Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу Заря - Кривбасс 1:0 (Езерский 26) Севастополь - Металлург З 1:0 (Бредун 53) Шахтер - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47) Арсенал - Днепр 1:2 (Богданов 20 - Селезнев 52, 78) Напомним, что вчера сыграли: Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61) ... а завтра тур завершат Ильичевец (14) - Металлист (25) Волынь (15) - Динамо (29) Карпаты (20) - Металлург Д (18)

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