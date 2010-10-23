Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:31, 23 октября 2010Спорт
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Чтобы выиграть, одного гола, обычно, хватает
Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - Кривбасс 1:0 (Езерский 26)
Севастополь - Металлург З 1:0 (Бредун 53)
Шахтер - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)
Арсенал - Днепр 1:2 (Богданов 20 - Селезнев 52, 78)
Напомним, что вчера сыграли:
Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61)
... а завтра тур завершат
Ильичевец (14) - Металлист (25)
Волынь (15) - Динамо (29)
Карпаты (20) - Металлург Д (18)
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