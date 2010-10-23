Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:31, 23 октября 2010
Спорт
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Чтобы выиграть, одного гола, обычно, хватает

Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Кривбасс 1:0 (Езерский 26)

Севастополь - Металлург З 1:0 (Бредун 53)

Шахтер - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)

Арсенал - Днепр 1:2 (Богданов 20 - Селезнев 52, 78)

Напомним, что вчера сыграли:

Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61)

... а завтра тур завершат

Ильичевец (14) - Металлист (25)

Волынь (15) - Динамо (29)

Карпаты (20) - Металлург Д (18)

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