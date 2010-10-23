Руни извинился и не ушел из МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни согласился подписать новый пятилетний контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Руни заявлял, что намерен покинуть МЮ.

Тренер команды сэр Алекс Фергюсон заявил, что он рад такому решению Руни.

"Это была тяжелая неделя, учитывая, как все происходящее освещалось в СМИ и какое внимание было к самому Руни и клубу. Я сказал Уэйну, что наши двери всегда открыты, и он может в любой момент уйти, но я рад, что он не захотел этого. Кое-кто в клубе не понимают, насколько клуб великий и когда происходит подобное, да еще при внимании прессы, это открывает им глаза. Думаю, что Уэйн теперь понимает, насколько велик клуб "Манчестер Юнайтед"...

...Сегодня утром он принес извинения мне и команде, и, думаю, извинится перед болельщиками - это важно, потому что все мы тяжело переживали в последние дни. Я всегда ценил в человеке способность извиниться. Он понял, что сделал ошибку - это случается, особенно с молодыми людьми".

Сам футболист сказал, что он рад подписать новый контракт с МЮ. По словам Руни, Фергюсон и владельцы клуба (американская семья Глейзеров) убедили его продлить соглашение.

В середине октября Руни встретился с Фергюсоном, заявил, что он твердо решил покинуть "Манчестер" и попросил отпустить его из команды до окончания контракта (июнь 2012 г.), напоминает Лента.ру.

По данным СМИ, причиной такого заявления стало ухудшение отношений Руни с Фергюсоном, связанное с тем, что наставник в последних матчах несколько раз не включал форварда в основной состав. СМИ сообщали также, что Руни требует по новому контракту зарплату в размере 14 миллионов евро в год (прежде форвард получал 4,77 миллиона), а МЮ предлагает лишь незначительное увеличение зарплаты.