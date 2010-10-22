Россия отказалась от проведения ЧМ-2022 по футболу

Россия отказалась от притязаний на чемпионат мира по футболу 2022 года, решив сосредоточиться на борьбе за чемпионат мира-2018, заявил генеральный директор Российского футбольного союза Алексей Сорокин.

"Ранее мы подали заявку на проведение чемпионата мира в 2018 и в 2022 году. Однако сейчас среди претендентов на 2018 год остались только европейские страны, а значит, чемпионат мира пройдет в Европе, после чего следующий наверняка отдадут стране какого-нибудь другого континента, что абсолютно логично. Поэтому сегодня мы сняли свою заявку на 2022 год, что абсолютно логично", - приводит слова Сорокина Би-би-си.