Лужный во время матча с Алкмаром держался за крестик

Игроки "Динамо" в матче против "АЗ Алкмар" отдали свои силы и показали все мастерство.

Об этом после поединка заявил исполняющий обязанности главного тренера киевлян Олег Лужный, пишет "Динамо Киев вот Шурика".

"Хочу поблагодарить "Алкмар" за игру. Хорошая команда, она мне понравилась. Благодарен я и своим игрокам, которые выполнили установку на этот матч, отдали свои силы и показали все мастерство, которое у них сейчас есть", - сказал он.

"Сил у игроков будет больше, когда начнется зимний сбор. После него будем выглядеть сильнее. Сейчас же мы играем каждые 3-4 дня, и вынуждены постоянно уделять приоритетное внимание восстановлению", - прибавил Лужный.

Также тренер "Динамо" рассказал, почему время от времени засовывал руку во внутренний карман пиджака, - там у него крестик.

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