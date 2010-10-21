Металлист выиграл свой матч Лиги Европы, а Карпаты - нет

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L. Металлист выиграл у Сампдории 2:1 (Тайсон 38, Шавьер 73 - Команд 32) матч, в котором соперник открыл счет, и в котором он на 54-й минуте остался в меньшинстве (удален Тайсон). Карпаты - тоже в домашнем матче - проиграли 0:1 (Кануте 34).

Группа G

Зенит – Хайдук 2:0

Андерлехт - АЕК 3:0

После трех туров у Зенита 9 очков, у АЕК, Хайдука и Андерлехта - по 3

Группа H Янг Бойз – Оденсе 4:2

Штутгарт - Хетафе 1:0

После трех туров у Штутгарта 9 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе 3, у Оденсе 0

Группа I

Металлист – Сампдория 2:1

Дебрецен - ПСВ 1:2

После трех туров у ПСВ 7 очков, у Металлиста 6, у Сампдории 4, у Дебрецена 0

Группа J Боруссия Д – ПСЖ 1:1

Карпаты - Севилья 0:1

После трех туров ПСЖ 7 очков, у Севильи 6, у Боруссии 4, у Карпат 0

Группа K

Утрехт – Стяуа 1:1

Наполи - Ливерпуль 0:0

После трех туров у Ливерпуля 5 очков, у Наполи и Утрехта - по 3, у Стяуа 2

Группа L ЦСКА-София - Рапид (Вена) 0:2

Бешикташ - Порту 1:2

После трех туров у Порту 9 очков, у Бешикташа 6, у Рапида 3, у ЦСКА 0