Металлист выиграл свой матч Лиги Европы, а Карпаты - нет
Идет третий тур группового раунда
Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L. Металлист выиграл у Сампдории 2:1 (Тайсон 38, Шавьер 73 - Команд 32) матч, в котором соперник открыл счет, и в котором он на 54-й минуте остался в меньшинстве (удален Тайсон). Карпаты - тоже в домашнем матче - проиграли 0:1 (Кануте 34).
Группа G
Зенит – Хайдук 2:0
Андерлехт - АЕК 3:0
После трех туров у Зенита 9 очков, у АЕК, Хайдука и Андерлехта - по 3
Группа HЯнг Бойз – Оденсе 4:2
Штутгарт - Хетафе 1:0
После трех туров у Штутгарта 9 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе 3, у Оденсе 0
Группа I
Металлист – Сампдория 2:1
Дебрецен - ПСВ 1:2
После трех туров у ПСВ 7 очков, у Металлиста 6, у Сампдории 4, у Дебрецена 0
Группа JБоруссия Д – ПСЖ 1:1
Карпаты - Севилья 0:1
После трех туров ПСЖ 7 очков, у Севильи 6, у Боруссии 4, у Карпат 0
Группа K
Утрехт – Стяуа 1:1
Наполи - Ливерпуль 0:0
После трех туров у Ливерпуля 5 очков, у Наполи и Утрехта - по 3, у Стяуа 2
Группа LЦСКА-София - Рапид (Вена) 0:2
Бешикташ - Порту 1:2
После трех туров у Порту 9 очков, у Бешикташа 6, у Рапида 3, у ЦСКА 0