Украинские команды в Лиге Европы: на кого ставят букмекеры

Харьковский "Металлист" является фаворитом в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы-2010/2011 против генуэзской "Сампдории" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 2,37 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа итальянцев оценивается коэффициентом 3,00 к 1. Ничейный результат - 3,25 к 1.

Сомневаются букмекеры в успех киевского "Динамо", принимая ставки на победу команды Олега Лужного с коэффицентом 2,75 к 1, в то время как выиграш "Алкмаара" видится им более вероятным - 2,50 к 1. Ничейный результат - 3,30 к 1.

"Карпатам" уже традиционно предрекают фиаско на этот раз в домашнем матче с "Севильей". На победу испанцев ставки принимаются как 1,83 к 1, тогда как успех львовян оценивается коэффициентом 4,50 к 1. Ничья - 3,40 к 1.

Напомним, матч "Алкмаар" - "Динамо" состоится сегодня в Голландии в 22:05 по киевскому времени, прямая трансляция на "ICTV". В 20:00 в Харькове начнут свой матч "Металлист" и "Сампдория" "Футбол", в это же время во Львове выйдут на поле "Карпаты" и "Севилья" (ICTV).

Лига