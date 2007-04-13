Абрамович дал Шевченко премию

По информации британского таблоида Daily Mail, после красивой победы в Испании бизнесмен пребывал на седьмом небе от счастья. И в пылу радостных эмоций пообещал выплатить игрокам и тренерам Челси сногсшибательные премиальные в размере 14 миллионов фунтов!

Правда, это произойдет в том случае, если Синие выиграют Лигу Чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии. Эта сумма вполне может стать рекордной в современном футболе. Для сравнения: Манчестер Юнайтед в случае выигрыша Лиги Чемпионов получит всего лишь 5,6 миллиона фунтов.

В качестве бонуса к зарплате Шевченко и его партнеры уже получили 750 000 фунтов за выход в полуфинал Лиги. Кроме того, россиянин решил дополнительно простимулировать Дидье Дрогба, пообещав ему одноразовую прибавку к зарплате в случае триумфа лондонцев сразу на всех фронтах. Если это произойдет, партнер Шевченко получит 737 000 фунтов.

Корреспондент