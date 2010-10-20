Бриггс: если бы не травма руки, я бы нокаутировал Кличко

Американский боксер-тяжеловес Шэннон Бриггс в течение всего боя с Виталием Кличко скрывал от своих тренеров и секундантов травму левой руки. По словам Бриггса, он получил растяжение связки бицепса левой руки уже в первом раунде, но не хотел отказываться от продолжения борьбы и скрыл травму, сообщает Лента.ру со ссылкой на boxingscene.com.

Американец рассказал, что в течение всего боя ему приходилось драться одной рукой. Бриггс добавил, что если бы обе его руки были в порядке, то он наверняка бы нокаутировал Кличко-старшего.

Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кличко - Бриггс состоялся 16 октября в Гамбурге и завершился победой украинца по очкам. После боя американского боксера доставили в больницу, где у него обнаружили несколько переломов лицевых костей, сотрясение мозга и травму руки. Бриггс до сих пор находится в клинике.