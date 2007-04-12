Завершились четвертьфиналы УЕФА
23:38, 12 апреля 2007Спорт
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Полуфинал - 26 апреля
Завершились четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА
Вердер выиграл 4:1 у Алкмаара.
Осасуна забил один мяч Байеру (в дополнение к трём в первом матче).
Тоттенхэм, пропустив сперва два гола от Севильи, сумел добиться ничьей (2:2), но по итогам двух встреч, выбывает.
Эспаньол и Бенфика сегодня не тревожили табло (0:0), возможно, решив, что пяти мячей в первой встрече (3:2 в пользу Эспаньола) вполне достаточно.
Таким образом в полуфинал вышли Вердер, Осасуна, Севилья и Эспаньол
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