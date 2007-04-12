Завершились четвертьфиналы УЕФА

Завершились четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА

Вердер выиграл 4:1 у Алкмаара.

Осасуна забил один мяч Байеру (в дополнение к трём в первом матче).

Тоттенхэм, пропустив сперва два гола от Севильи, сумел добиться ничьей (2:2), но по итогам двух встреч, выбывает.

Эспаньол и Бенфика сегодня не тревожили табло (0:0), возможно, решив, что пяти мячей в первой встрече (3:2 в пользу Эспаньола) вполне достаточно.

Таким образом в полуфинал вышли Вердер, Осасуна, Севилья и Эспаньол