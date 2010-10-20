Луческу: «Шахтер» и «Арсенал» играли на одном уровне

После матча группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» потерпел разгромное поражение 5:1 от лондонского «Арсенала», наставник «горняков» Мирча Луческу так проанализировал игру своих подопечных:

- На пресс-конференции перед игрой я сказал, что этот раунд состоит из двух матчей. Первый из них мы сыграли сегодня, второй предстоит провести в Донецке. Прощения сегодняшнему результату нет. Мы сделали «Арсеналу» три подарка: пропустили два нелепых гола, плюс пенальти, который судья назначил, наверное, под давлением публики. При счете 3:0 уже все было понятно. А до первого гола соперник ничего не создал возле наших ворот, и только благодаря нашим подаркам команды ушли на перерыв с таким результатом. Самое главное теперь сделать правильные выводы из сегодняшней игры и хорошо подготовиться к матчу, который состоится в Донецке через две недели. Надеюсь, в ответной игре моя команда будет более смелой и уверенной в своих силах.

На комментарий о том, что команда не продемонстрировала собранность и атакующий футбол, тренер отреагировал следующим образом:

- Да, сегодня мы сыграли плохо. «Арсенал» владел преимуществом, что не удивительно, ведь они играли дома. Кроме того, мне не понравилось, как некоторые моменты интерпретировал арбитр. «Арсенал» показал хорошую, организованную игру. Мы же в первом тайме допустили две ошибки, которые и повлияли на исход матча. Сначала Пятов не смог зафиксировать мяч, в результате чего «Арсенал» повел в счете. Ну а вторая ошибка - в пассиве такого опытного игрока, как Срна. Тем не менее, я считаю, что сегодня «Шахтер» и «Арсенал» играли на одном уровне, - цитирует Луческу пресс-служба ФК «Шахтер».